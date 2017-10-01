"Реал" и "Барселона" поборются за вингера "Валенсии"

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к правому вингеру "Валенсии" Феррану Торресу, сообщает AS.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с покупкой 17-летнего футболиста за 8 миллионов евро - именно эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

Стоит отметить, что Торрес пока не дебютировал за взрослую команду "Валенсии". Его соглашение с "летучими мышами" истекает в 2019 году.

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