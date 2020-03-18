"Реал" и "Барселона" поборются за защитника "Бавария"
"Барселона" и "Реал" проявляют интерес к австрийскому защитнику "Баварии" Давиду Алабе, сообщает Bild.
По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года, поэтому мюнхенцы могут согласиться на его продажу.
27-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: "Барселона" смирилась, что "Бавария" не выкупит Коутиньо даже по скидочной цене. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Рома" нацелилась на таланта из "Аякса"
-
"Челси" и "Интер" намерены купить Ачерби
-
Вратарь тульского "Арсенала" рассказал, как избежать коронавируса
-
Семак обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" намерены купить одного из лидеров "Атлетико"
-
"Реал" и "Барселона" поборются за защитника "Бавария"
-
1
Телекомпании могут потребовать гигантскую сумму у клубов АПЛ, если сезон не будет завершен
-
"Спартак" приостановил тренировки из-за коронавируса
-
"Челси" бесплатно предоставил отель британским медикам по решению Абрамовича
-
Два европейских топ-клуба поборются за хавбека "Лиона"
-
Журналист Егоров раскрыл зарплаты Крыховяка и Чорлуки
-
Федун ответил на предложение Ковалевски сыграть со "Спартаком" в футбол на приставке
-
Клубам АПЛ разрешат подписывать краткосрочные контракты с игроками
-
Аршавин подал в суд на бывшую сожительницу
-
"Интер" нацелился на защитника сборной Греции
-
2
"Барселона" смирилась, что "Бавария" не выкупит Коутиньо даже по скидочной цене
-
Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича
-
РПЛ представила лучшие голы 22-го тура
-
"Интер" может заменить Лаутаро Мартинеса игроком "Манчестер Юнайтед"
-
Представитель "Баварии" контактировал с агентами Сане
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16