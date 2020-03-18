"Реал" и "Барселона" поборются за защитника "Бавария"

"Барселона" и "Реал" проявляют интерес к австрийскому защитнику "Баварии" Давиду Алабе, сообщает Bild.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года, поэтому мюнхенцы могут согласиться на его продажу.

27-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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