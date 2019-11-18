"Реал" и "Барселона" поборются за защитника "Интера"

Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр стал трансферной целью "Реала" и "Барселоны".

Как сообщает Corriere dello Sport, испанские клубы намерены побороться за словацкого центрбека как в январе, так и следующим летом.

При этом в контракте 24-летнего футболиста нет суммы отступных, поэтому "бланкос" и "сине-гранатовым" предстоят напряжённые переговоры.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 16 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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