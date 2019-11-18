"Реал" и "Барселона" поборются за защитника "Интера"

Теги интер миланреал мадридбарселонамилан шкриньяртрансферы

"Реал" и "Барселона" поборются за защитника "Интера"

Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр стал трансферной целью "Реала" и "Барселоны".

Как сообщает Corriere dello Sport, испанские клубы намерены побороться за словацкого центрбека как в январе, так и следующим летом.

При этом в контракте 24-летнего футболиста нет суммы отступных, поэтому "бланкос" и "сине-гранатовым" предстоят напряжённые переговоры.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 16 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" определилась с будущим Видаля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА просматривает 18-летнего датчанина

ЦСКА просматривает 18-летнего датчанина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов