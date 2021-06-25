"Реал" и "Барселона" поспорят с клубами АПЛ за Горетцку

Фото твиттер Леона Горетцки

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Леон Горетцка может сменить команду этим летом, сообщает Sport1.

По информации источника, заполучить звёздного немца хотят мадридский "Реал" и "Барселона". Также в его услугах заинтересованы неназванные клубы АПЛ.

Сам 26-летний хавбек предпочитает остаться в "Баварии", однако у него возникли проблемы с продлением действующего контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.

В прошлом сезоне Горетцка сыграл за "ротен" 32 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов. Его соглашение с клубом истекает через год. Рыночная стоимость игрока - 70 миллионов евро.

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