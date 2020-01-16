"Реал" и "Барселона" поспорят за бразильского таланта

Форвард "Флуминенсе" Маркос Пауло может продолжить карьеру в одном из испанских грандов, сообщает AS.

По сведениям издания, "Реал" и "Барселона" проявляют предметный интерес к 18-летнему бразильцу.

При этом купить перспективного нападающего можно всего за 15 миллионов евро в связи с его отказом продлевать контракт с нынешним клубом.

За первую команду "Флуминенсе" Пауло успел сыграть 30 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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