"Реал" и "Барселона" поспорят за форварда "Бенфики"

Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес привлёк внимание европейских топ-клубов, сообщает Goal.com.

По информации источника, претендентами на уругвайца считаются "Реал", "Барселона" и "Интер".

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

Нуньес присоединился к "Бенфике" в сентябре, сыграл 11 матчей, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.

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