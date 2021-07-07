"Реал" и "Барселона" потратили почти по 20 миллионов на травмированных Азара и Коутиньо

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Испанское издание Marca со ссылкой на исследование компании Betiton Sports опубликовало список клубов, которые тратят больше всего денег на зарплаты травмированным футболистам.

По информации источника,наибольшую сумму потратили на Эдена Азара, который в мадридском "Реале" получет 475 тысяч евро в неделю. По причине повреждений он в прошедшем сезоне пропустил 252 дня. Таким образом, королевский клуб выплатил игроку около 17 млн евро в то время, когда он не мог выходить на поле.

Второе место в рейтинге занял атакующий хавбек каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Бразильский футболист получает около 474 тысяч евро в неделю и пропустил 233 дня по причине своих травм. За то время, пока Коутиньо не мог играть, "блауграна" выплатила ему 16 миллионов евро.

Третью позицию.в списке занял бразильский футболист "ПСЖ" Неймар. Он зарабатывает около миллиона евро в неделю и пропустил в прошлом сезоне 95 дней. Потери парижан – около 13,6 миллионов евро.

Отметим, что при исследовании рассматривался период с апреля 2020 года по март 2021.

Также не пропустите: Гризманн задумался над сменой клуба. | http://soccernews.ru