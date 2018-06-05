"Реал" и "Барселона" претендуют на хавбека "Валенсии"

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" претендуют на полузащитника "Валенсии" Хосе Альбу, информирует Marca.

Так, по сведениям источника, гранды испанского футбола намерены воспользоваться тем, что контракт 18-летнего хавбека с "летучими мышами" истекает этим летом, и подписать перспективного игрока на бесплатной основе.

Напомним, Роналду озвучил "Реалу" свои требования по зарплате. | soccernews.ru