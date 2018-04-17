"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к хавбеку "Аякса"

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" проявляют интерес к опорному полузащитнику амстердамского "Аякса" Френки Де Йонгу.

По сведениям испанской прессы, и "сине-гранатовые", и "сливочные" внимательно следят за прогрессом в игре 20-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне Де Йонг забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за "Аякс".

Напомним, Умтити готов принять предложение "Барселоны". | soccernews.ru