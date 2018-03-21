"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к ключевому хавбеку "Тоттенхэма"

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"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к ключевому хавбеку "Тоттенхэма"Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" проявляют интерес к ключевому полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.

Так, по сведениям испанской прессы, и "сливочные" и "сине-гранатовые" внимательно следят за выступлениями 26-летнего хавбека "шпор". Однако на сегодняшний день реальных шагов для подписания датчанина ни один из клубов делал.

В нынешнем сезоне Эриксен забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, наставник сборной Дании поставил Эриксена выше хавбеков "Реала" и "Барселоны". | soccernews.ru

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