"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к ключевому хавбеку "Тоттенхэма"

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" проявляют интерес к ключевому полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.

Так, по сведениям испанской прессы, и "сливочные" и "сине-гранатовые" внимательно следят за выступлениями 26-летнего хавбека "шпор". Однако на сегодняшний день реальных шагов для подписания датчанина ни один из клубов делал.

В нынешнем сезоне Эриксен забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, наставник сборной Дании поставил Эриксена выше хавбеков "Реала" и "Барселоны". | soccernews.ru