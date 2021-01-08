"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании
Опубликованы результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка Испании.
На этой стадии турнира мадридский "Реал" сыграет с "Алькояно", а "Барселона" встретится с "Корнельей", от которой ранее вылетел "Атлетико".
"Корнелья" – "Барселона"
"Алькояно" – "Реал"
"Ибица" – "Атлетик"
"Кордоба" – "Реал Сосьедад"
"Леганес" – "Севилья"
"Алькоркон" – "Валенсия"
"Жирона" – "Кадис"
"Спортинг Хихон" – "Бетис"
"Эспаньол" – "Осасуна"
"Фуэнлабрада" – "Леванте"
"Райо Вальекано" – "Эльче"
"Тенерифе" – "Вильярреал"
"Пенья Депортива" – "Вальядолид"
"Навалькарнеро" – "Эйбар"
"Малага" – "Гранада"
"Альмерия" – "Алавес"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14