"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Теги реал мадридбарселона

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка Испании.

На этой стадии турнира мадридский "Реал" сыграет с "Алькояно", а "Барселона" встретится с "Корнельей", от которой ранее вылетел "Атлетико".

"Корнелья" – "Барселона"

"Алькояно" – "Реал"

"Ибица" – "Атлетик"

"Кордоба" – "Реал Сосьедад"

"Леганес" – "Севилья"

"Алькоркон" – "Валенсия"

"Жирона" – "Кадис"

"Спортинг Хихон" – "Бетис"

"Эспаньол" – "Осасуна"

"Фуэнлабрада" – "Леванте"

"Райо Вальекано" – "Эльче"

"Тенерифе" – "Вильярреал"

"Пенья Депортива" – "Вальядолид"

"Навалькарнеро" – "Эйбар"

"Малага" – "Гранада"

"Альмерия" – "Алавес"

Не пропустите: Ла Лига разрешила Зидану поехать на матч с "Осасуной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Хетафе" арендовал хавбека "Реала"

"Хетафе" арендовал хавбека "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов