"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка Испании.

На этой стадии турнира мадридский "Реал" сыграет с "Алькояно", а "Барселона" встретится с "Корнельей", от которой ранее вылетел "Атлетико".

"Корнелья" – "Барселона"

"Алькояно" – "Реал"

"Ибица" – "Атлетик"

"Кордоба" – "Реал Сосьедад"

"Леганес" – "Севилья"

"Алькоркон" – "Валенсия"

"Жирона" – "Кадис"

"Спортинг Хихон" – "Бетис"

"Эспаньол" – "Осасуна"

"Фуэнлабрада" – "Леванте"

"Райо Вальекано" – "Эльче"

"Тенерифе" – "Вильярреал"

"Пенья Депортива" – "Вальядолид"

"Навалькарнеро" – "Эйбар"

"Малага" – "Гранада"

"Альмерия" – "Алавес"

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