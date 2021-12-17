"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка Испании.

На этой стадии турнира мадридский "Реал" сыграет с "Алькояно", а "Барселона" встретится с "Линаресом".

"Атлетико Манча Реал" – "Атлетик" (Бильбао)

"Райо Махадаонда" - "Атлетико" (Мадрид)

"Алькояно" – "Реал" (Мадрид)

"Линарес" – "Барселона"

"Атлетико Балеарес" – "Сельта"

"Вальядолид" – "Бетис"

"Альмерия" – "Эльче"

"Мирандес" – "Райо Вальекано"

"Картахена" – "Валенсия"

"Спортинг" (Хихон) – "Вильярреал"

"Эйбар" – "Мальорка"

"Фуэнлабрада" – "Кадис"

"Леганес" – "Реал Сосьедад"

"Жирона" – "Осасуна"

"Сарагоса" – "Севилья"

"Понферрадина" – "Эспаньол"

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