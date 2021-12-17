"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

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"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка Испании.

На этой стадии турнира мадридский "Реал" сыграет с "Алькояно", а "Барселона" встретится с "Линаресом".

"Атлетико Манча Реал" – "Атлетик" (Бильбао)

"Райо Махадаонда" - "Атлетико" (Мадрид)

"Алькояно" – "Реал" (Мадрид)

"Линарес" – "Барселона"

"Атлетико Балеарес" – "Сельта"

"Вальядолид" – "Бетис"

"Альмерия" – "Эльче"

"Мирандес" – "Райо Вальекано"

"Картахена" – "Валенсия"

"Спортинг" (Хихон) – "Вильярреал"

"Эйбар" – "Мальорка"

"Фуэнлабрада" – "Кадис"

"Леганес" – "Реал Сосьедад"

"Жирона" – "Осасуна"

"Сарагоса" – "Севилья"

"Понферрадина" – "Эспаньол"

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Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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