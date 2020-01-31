"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация опубликовала результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка страны.

Матчи этой стадии турнира состоятся в период с 4 по 6 февраля.

"Реал" - "Реал Сосьедад"

"Атлетик" - "Барселона"

"Гранада" - "Валенсия"

"Мирандес" - "Вильярреал"

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