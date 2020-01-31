"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

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"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация опубликовала результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка страны.

Матчи этой стадии турнира состоятся в период с 4 по 6 февраля.

"Реал" - "Реал Сосьедад"

"Атлетик" - "Барселона"

"Гранада" - "Валенсия"

"Мирандес" - "Вильярреал"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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