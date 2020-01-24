"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

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"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация огласила результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка страны.

Фавориты турнира "Реал" и "Барселона" получили в соперники "Сарагосу" и "Леганес" соответственно.

Матчи этой стадии соревнования запланированы на 28, 29 и 30 января.

"Бадахос" - "Гранада"

"Леонеса" - "Валенсия"

"Тенерифе" - "Атлетик"

"Сарагоса" - "Реал"

"Мирандес" - "Севилья"

"Райо Вальекано" - "Вильярреал"

"Барселона" - "Леганес"

"Реал Сосьедад" - "Осасуна"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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