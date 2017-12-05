"Реал" и "Барселона" узнали своих соперников по 1/8 финала Кубка Испании

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"Реал" и "Барселона" узнали своих соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Сегодня состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании.

"Кадис" - "Севилья"
"Леганес" - "Вильярреал"
"Лас Пальмас" - "Валенсия"
"Эспаньол" - "Леванте"
"Льейда" - "Атлетико"
"Форментера" - "Алавес"
"Сельта" - "Барселона"
"Нумансия" - "Реал"

Первые матчи данной стадии пройдут 2-4 января, а ответные - 9-11 января.

Не пропустите: Стали известны результаты жеребьёвки 1/32 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
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