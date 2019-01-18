"Реал" и "Барселона" узнали своих соперников в четвертьфинале Кубка Испании

Теги барселонареал мадридсевильябетис

"Реал" и "Барселона" узнали своих соперников в четвертьфинале Кубка Испании

Состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Испании.

"Севилья" – "Барселона"

"Реал" – "Жирона"

"Хетафе" – "Валенсия"

"Эспаньол" – "Бетис"

Первые матчи состоятся 23 января, ответные поединки состоятся 30 января.

Не пропустите: Федерация футбола Испании приняла решение по "Барселоне" в Кубке Короля. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" хочет купить нападающего сборной России в январе

"Реал" хочет купить нападающего сборной России в январе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов