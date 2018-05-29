"Реал" и "Барселона" включились в борьбу за ключевого хавбека "Ювентуса"

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"Реал" и "Барселона" включились в борьбу за ключевого хавбека "Ювентуса"Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" включились в борьбу за ключевого полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Так, по сведениям fichajes.com, оба испанских гранда рассматривают 28-летнего хавбека "старой синьоры" в качестве игрока, который способен стать ключевой фигурой в их построениях в средней линии.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по хавбеку "Реала". | soccernews.ru

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