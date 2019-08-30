"Реал" и "Барселона" выразили соболезнования Энрике в связи со смертью дочери

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" отреагировали на трагедию, произошедшую в семье Луиса Энрике.

Накануне 49-летний специалист сообщил о смерти своей дочери, у которой было онкологическое заболевание.

"Реал" разделяет боль Луиса Энрике и его семьи в связи с кончиной дочери. Клуб хочет выразить глубокие соболезнования в эти трудные времена", - говорится в публикации королевского клуба в твиттере.

"Наши соболезнования и сочувствие Луису Энрике и его семье в это очень тяжёлое время. Покойся с миром, Ксана", - написала в микроблоге пресс-служба "сине-гранатовых".

Стоит отметить, что, будучи футболистом, Энрике выступал за обе команды: с 1991 по 1996 год - за "Реал", а с 1996 по 2004 год - за "Барселону".

В течение тренерской карьеры Луис успел поработать с дублем "блауграны" и основой в период с 2014 по 2017 год.

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