"Реал" и "Барселона" выразили соболезнования Энрике в связи со смертью дочери
Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" отреагировали на трагедию, произошедшую в семье Луиса Энрике.
Накануне 49-летний специалист сообщил о смерти своей дочери, у которой было онкологическое заболевание.
"Реал" разделяет боль Луиса Энрике и его семьи в связи с кончиной дочери. Клуб хочет выразить глубокие соболезнования в эти трудные времена", - говорится в публикации королевского клуба в твиттере.
"Наши соболезнования и сочувствие Луису Энрике и его семье в это очень тяжёлое время. Покойся с миром, Ксана", - написала в микроблоге пресс-служба "сине-гранатовых".
Стоит отметить, что, будучи футболистом, Энрике выступал за обе команды: с 1991 по 1996 год - за "Реал", а с 1996 по 2004 год - за "Барселону".
В течение тренерской карьеры Луис успел поработать с дублем "блауграны" и основой в период с 2014 по 2017 год.
Не пропустите: Дочь Луиса Энрике умерла от рака. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак оценил шансы Дриусси сыграть со "Спартаком"
-
"Бешикташ" договорился об аренде хавбека "Арсенала"
-
Лигу Чемпионов могут расширить до 96 команд
-
Семак прокомментировал будущее Ригони в "Зените"
-
ЦСКА будет в 1-й корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, "Краснодар" - во 2-й
-
Официально: Оливер Кан станет председателем правления "Баварии"
-
Куарежма стал игроком "Касымпаши"
-
"Челси" предложил "Наполи" своего игрока
-
"Спартак" убедил "Славию" продать Крала
-
"Барселона" подготовила новое предложение по Неймару
-
Комличенко перейдёт в ЦСКА
-
"Интер" провёл презентацию Алексиса Санчеса
-
"Реал" и "Барселона" выразили соболезнования Энрике в связи со смертью дочери
-
За последние 13 лет "Спартак" всего один раз преодолел квалификацию в еврокубках
-
"Интер" хочет продлить контракт с Икарди
-
Роналду поделился ожиданиями от сезона Лиги Чемпионов
-
Ещё один игрок "Барселоны" отказался переходить в ПСЖ
-
Главные новости дня: 29 августа
-
"Бавария" готовит предложение по хавбеку "Ювентуса"
-
Селихов отказался покидать "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0