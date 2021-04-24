"Реал" и "Барселона" заинтересовались "новым Руни"

Фото: Твиттер @PLYouth

Форвард "Лидса" Джо Гелхардт, которого английские СМИ называют "новым Уэйном Руни", привлек внимание испанских топ-клубов, сообщает Don Balon.

Источник сообщает, что скауты "Барселоны" и "Реала" следят за 18-летним нападающим и, возможно, в ближайшее время постараются его купить.

Несмотря на то, что Гелхардт заявлен за основную команду, он пока не сыграл за нее ни одного матча. В данный момент англичанин выступает в Премьер Лиге-2, турнире, в котором принимают участие футболисты до 23 лет.

В текущем сезоне на счету игрока 16 матчей за "Лидс-U23" в этом турнире, в которых он забил 11 голов и отметился 3 результативными передачами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,3 млн.