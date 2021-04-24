"Реал" и "Барселона" заинтересовались "новым Руни"
Фото: Твиттер @PLYouth
Форвард "Лидса" Джо Гелхардт, которого английские СМИ называют "новым Уэйном Руни", привлек внимание испанских топ-клубов, сообщает Don Balon.
Источник сообщает, что скауты "Барселоны" и "Реала" следят за 18-летним нападающим и, возможно, в ближайшее время постараются его купить.
Несмотря на то, что Гелхардт заявлен за основную команду, он пока не сыграл за нее ни одного матча. В данный момент англичанин выступает в Премьер Лиге-2, турнире, в котором принимают участие футболисты до 23 лет.
В текущем сезоне на счету игрока 16 матчей за "Лидс-U23" в этом турнире, в которых он забил 11 голов и отметился 3 результативными передачами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,3 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18