"Реал" и "Барселону" на Чемпионате Мира будут представлять 29 игроков

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"Реал" и "Барселону" на Чемпионате Мира будут представлять 29 игроковМадридский "Реал" и каталонскую "Барселону" на Чемпионате Мира будут представлять 29 игроков.

Так, от королевского клуба в июне в Россию отправятся 15 футболистов, а от "сине-гранатовых" - 14. Разумеется, самая многочисленная делегация "Реала" и "Барсы" будет в сборной Испании - 10 человек. Еще 4 игрока будут выступать за команду Бразилии, по 3 - за Хорватию и Францию, 2 - за Германию, по 1 - за Колумбию, Коста-Рику, Уругвай, Португалию, Марокко, Аргентину и Бельгию.

Напомним, Бартомеу прокомментировал слухи о Гризманне. | soccernews.ru

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