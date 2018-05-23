"Реал" и "Барселону" на Чемпионате Мира будут представлять 29 игроков

Мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону" на Чемпионате Мира будут представлять 29 игроков.

Так, от королевского клуба в июне в Россию отправятся 15 футболистов, а от "сине-гранатовых" - 14. Разумеется, самая многочисленная делегация "Реала" и "Барсы" будет в сборной Испании - 10 человек. Еще 4 игрока будут выступать за команду Бразилии, по 3 - за Хорватию и Францию, 2 - за Германию, по 1 - за Колумбию, Коста-Рику, Уругвай, Португалию, Марокко, Аргентину и Бельгию.

Напомним, Бартомеу прокомментировал слухи о Гризманне. | soccernews.ru