"Реал" и "Бавария" готовы платить Эмре Джану больше, нежели "Ювентус"

Туринский "Ювентус" все еще надеется подписать ближайшим летом полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, контракт которого с клубом истекает по окончанию текущего сезона.

Однако, как информирует Tuttosport, в стане "старой синьоры" обеспокоены тем, что мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" готовы предложить 24-летнему хавбеку "красных" более выгодные в финансовом плане соглашения о сотрудничестве.

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ювентус" готов заплатить 150 миллионов евро за хавбека "Реала". | soccernews.ru