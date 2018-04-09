"Реал" и "Бавария" готовы платить Эмре Джану больше, нежели "Ювентус"

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"Реал" и "Бавария" готовы платить Эмре Джану больше, нежели "Ювентус"Туринский "Ювентус" все еще надеется подписать ближайшим летом полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, контракт которого с клубом истекает по окончанию текущего сезона.

Однако, как информирует Tuttosport, в стане "старой синьоры" обеспокоены тем, что мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" готовы предложить 24-летнему хавбеку "красных" более выгодные в финансовом плане соглашения о сотрудничестве.

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ювентус" готов заплатить 150 миллионов евро за хавбека "Реала". | soccernews.ru

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