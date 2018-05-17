"Реал" и "Бавария" могут обменяться игроками

Теги кейлор навасбавария мюнхенреал мадридхави мартинес

"Реал" и "Бавария" могут обменяться игрокамиМадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" могут обменяться своими игроками, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, королевский клуб заинтересован в подписании полузащитника чемпионов Германии Хави Мартинеса, тогда как немецкий гранд хочет видеть в своих рядах голкипера "сливочных" Кейлора Наваса. Не исключено, что гранды европейского футбола, учитывая свои интересы, пойдут на обмен футболистами.

Напомним, "Реал" готов выделит на подписание Неймара рекордную в истории футбола сумму. | soccernews.ru

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