"Реал" и "Бавария" поборются за немецкого таланта

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"Реал" и "Бавария" поборются за немецкого таланта

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус может летом оказаться в более статусном клубе.

По информации Sky Sport Germany, предметный интерес к 23-летнему футболисту проявляют "Бавария" и мадридский "Реал".

Сам немецкий хавбек хочет сменить команду, чтобы бороться за трофеи. Сумма отступных в его контракте - 39 миллионов евро.

В текущем сезоне Нойхаус сыграл за "Боруссию" 22 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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