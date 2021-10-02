"Реал" и "Бавария" поспорят за защитника "Челси"
Фото инстаграм Антонио Рюдигера
Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер летом может оказаться в "Реале" или "Баварии".
По информации The Athletic, оба клуба готовы удовлетворить финансовые требования немца и платить ему около 12 миллионов евро в год.
"Синие" такую зарплату 28-летнему футболисту давать не намерены, поэтому рискуют потерять его в следующем году бесплатно.
Сейчас Рюдигер зарабатывает в "Челси" примерно 6 миллионов евро за сезон. Если клуб не поднимет оклад игроку, то он будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.
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