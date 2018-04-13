"Реал" и "Бавария" сыграют между собой в еврокубках в рекордный раз

В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" встретится с "Баварией".

Стоит отметить, что клуб сыграют между собой в 25-й и 26-й раз. И это является рекордом по частоте противостояний в еврокубках.

При этом "Бавария" в шестой раз подряд сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов против команды из Испании. В предыдущих пяти встречах мюнхенцы сумели пройти дальше всего однажды.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

Ранее "Реал" и "Бавария" 24 раза играли в еврокубках. В данный момент у клубов по 11 побед и еще два матча завершились вничью. Разница мячей 37-36 в пользу "Реала".

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