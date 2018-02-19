"Реал" и "Бетис" устроили перестрелку в Севилье, забив восемь голов

"Реал" приехал в Севилью в гости к "Бетису", который нанес "сливочным" первое поражение в текущем сезоне. Мадридцы намеревались отомстить своему обидчику, однако и хозяева поля были не прочь повторить свой успех.

Начало встречи осталось за "Реалом", гости провели несколько атак, а затем забили гол на десятой минуте. Роналду пробил с разворота, Адан отбил мяч перед собой, а первым на добивание успел Асенсио. Затем "Реал" вместо того, чтобы добить соперника, отдал инициативу. "Бетис" быстро отошел от пропущенного мяча и организовал свои атаки: сначала последовал неточный дальний удар от Хоакина, следом он уже ассистировал Манди, который с нескольких метров не попал в створ.

Через несколько минут уже Морон выстрелили с дальней дистанции, но мяч снова пролетел мимо ворот. "Бетис" продолжил нагнетать, Хоакин отлично пробил со штрафного, заставив Наваса продемонстрировать свою реакцию, а спустя несколько минут гости выстрелили дуплетом, правда, в одном голе им помог игрок "Реала".

"Бетис" атаковал левым флангом, Хоакин достал мяч на ленточке, а затем от лицевой навесил во вратарскую, где воздух выиграл Манди, вколотивший игровой снаряд в сетку. Не прошло и пяти минут, как "Реал" уже проигрывал: хозяева убежали в контратаку 2 в 2, Фирпо вывалился на ворота, а затем пробил, Навас мяч отразил прямо на Начо, от которого "круглый" залетел в сетку.

"Реалу" потребовался перерыв, чтобы прийти в себя и переосмыслить ситуацию. Зидан нашел нужные слова в раздевалке, на второй тайм гости вышли заведенные, что вылилось в три гола за 15 минут. Серхио Рамос сравнял счет, замкнув навес Васкеса с углового. Затем шикарный проход удался Карвахалю, Даниэль ушёл от трех соперников и прострелил с фланга в центр, а Асенсио в касание переправил мяч в ворота. Криштиану Роналду также не остался в стороне от всеобщей голевой феерии. Каземиро забросил мяч в штрафную на португальца, тот технично остановил игровой снаряд и пробил по воротам – Адан в этом эпизоде допустил явную ошибку, так как мяч прошел у него под рукой.

В концовке матча вновь напомнила о себе дырявая оборона "Реала". Фирпо прострелил с правого края, в штрафной гостей Рамос остался против двух игроков соперника, перехватить мяч он не сумел, поэтому Серхио Леон забивал без сопротивления. Однако последнее слово все же осталось за игроками "Реала": вышедший на замену Бензема прервал свою сухую серию, забив на последней минуте матча, воспользовавшись ошибкой Тельо на своей половине поля. Игрок "Бетиса" отдал пас на Бензема, тот обыгрался с Васкесом, получил обратную передачу и отправил мяч в сетку ворот Адана.

"Реал" и "Бетис" подарили болельщикам настоящий футбольный спектакль, но этот матч в который раз показал, что у мадридского клуба не все в порядке в обороне. В чемпионате Испании он пропустил семь голов за три последние игры.

"Бетис" – "Реал" - 3:5

Голы: Асенсио, 10 – 0:1; Манди, 34 – 1:1; Начо в свои ворота, 37 – 2:1; Рамос, 50 – 2:2; Асенсио, 60 – 2:3; Роналду, 65 – 2:4; Серхио Леон, 85 – 3:4; Бензема, 90 – 3:5.

"Бетис": Адан, Манди, Бартра, Амат (Гарсия, 75), Барраган, Хоакин, Гуардадо (Серхио Леон, 81), Руис, Фирпо, Будебуз (Тельо, 81), Морон.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело (Эрнандес, 30), Васкес, Ковачич, Каземиро, Асенсио, Бэйл (Иско, 73), Роналду (Бензема, 89).

Вячеслав Горбачев

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