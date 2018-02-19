"Реал" и "Бетис" устроили перестрелку в Севилье, забив восемь голов

Теги реал мадридбетис

"Реал" и "Бетис" устроили перестрелку в Севилье, забив восемь голов

"Реал" приехал в Севилью в гости к "Бетису", который нанес "сливочным" первое поражение в текущем сезоне. Мадридцы намеревались отомстить своему обидчику, однако и хозяева поля были не прочь повторить свой успех.

Начало встречи осталось за "Реалом", гости провели несколько атак, а затем забили гол на десятой минуте. Роналду пробил с разворота, Адан отбил мяч перед собой, а первым на добивание успел Асенсио. Затем "Реал" вместо того, чтобы добить соперника, отдал инициативу. "Бетис" быстро отошел от пропущенного мяча и организовал свои атаки: сначала последовал неточный дальний удар от Хоакина, следом он уже ассистировал Манди, который с нескольких метров не попал в створ.

Через несколько минут уже Морон выстрелили с дальней дистанции, но мяч снова пролетел мимо ворот. "Бетис" продолжил нагнетать, Хоакин отлично пробил со штрафного, заставив Наваса продемонстрировать свою реакцию, а спустя несколько минут гости выстрелили дуплетом, правда, в одном голе им помог игрок "Реала".

"Бетис" атаковал левым флангом, Хоакин достал мяч на ленточке, а затем от лицевой навесил во вратарскую, где воздух выиграл Манди, вколотивший игровой снаряд в сетку. Не прошло и пяти минут, как "Реал" уже проигрывал: хозяева убежали в контратаку 2 в 2, Фирпо вывалился на ворота, а затем пробил, Навас мяч отразил прямо на Начо, от которого "круглый" залетел в сетку.

"Реалу" потребовался перерыв, чтобы прийти в себя и переосмыслить ситуацию. Зидан нашел нужные слова в раздевалке, на второй тайм гости вышли заведенные, что вылилось в три гола за 15 минут. Серхио Рамос сравнял счет, замкнув навес Васкеса с углового. Затем шикарный проход удался Карвахалю, Даниэль ушёл от трех соперников и прострелил с фланга в центр, а Асенсио в касание переправил мяч в ворота. Криштиану Роналду также не остался в стороне от всеобщей голевой феерии. Каземиро забросил мяч в штрафную на португальца, тот технично остановил игровой снаряд и пробил по воротам – Адан в этом эпизоде допустил явную ошибку, так как мяч прошел у него под рукой.

В концовке матча вновь напомнила о себе дырявая оборона "Реала". Фирпо прострелил с правого края, в штрафной гостей Рамос остался против двух игроков соперника, перехватить мяч он не сумел, поэтому Серхио Леон забивал без сопротивления. Однако последнее слово все же осталось за игроками "Реала": вышедший на замену Бензема прервал свою сухую серию, забив на последней минуте матча, воспользовавшись ошибкой Тельо на своей половине поля. Игрок "Бетиса" отдал пас на Бензема, тот обыгрался с Васкесом, получил обратную передачу и отправил мяч в сетку ворот Адана.

"Реал" и "Бетис" подарили болельщикам настоящий футбольный спектакль, но этот матч в который раз показал, что у мадридского клуба не все в порядке в обороне. В чемпионате Испании он пропустил семь голов за три последние игры. 

"Бетис" – "Реал" - 3:5

Голы: Асенсио, 10 – 0:1; Манди, 34 – 1:1; Начо в свои ворота, 37 – 2:1; Рамос, 50 – 2:2; Асенсио, 60 – 2:3; Роналду, 65 – 2:4; Серхио Леон, 85 – 3:4; Бензема, 90 – 3:5.

"Бетис": Адан, Манди, Бартра, Амат (Гарсия, 75), Барраган, Хоакин, Гуардадо (Серхио Леон, 81), Руис, Фирпо, Будебуз (Тельо, 81), Морон.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело (Эрнандес, 30), Васкес, Ковачич, Каземиро, Асенсио, Бэйл (Иско, 73), Роналду (Бензема, 89).

Вячеслав Горбачев

Не пропустите: "Бетис" – "Реал" - 3:5 (обзор) http://soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Браво, Реал, браво Криш!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов