"Реал" и "Челси" близки к обмену игроками
Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" в ближайшее время могут обменяться футболистами, сообщает Marca.
По сведениям издания, нападающий "Челси" Эден Азар отправится в Мадрид, а принадлежащий "Реалу" полузащитник Матео Ковачич останется в английском клубе. При этом королевский клуб заплатит еще около 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Ковачич выступает за "Челси" на правах аренды, провел за клуб 48 матчей и отдал две голевые передачи. На счету 28-летнего Азара 19 голов и 15 результативных передач в 49 поединках.
Не пропустите: Зидан намерен вернуть Ашрафа из аренды в "Боруссии". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Локомотиве" и "Крыльях Советов" оценили вероятность подписания Кокорина и Мамаева
-
"Барселона" определила двух кандидатов на замену Вальверде
-
"Дьяволы" в пролёте. Что теперь делать "Манчестер Юнайтед"?
-
Неймар оспорил трёхматчевую дисквалификацию в еврокубках
-
Источник: "Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Дибалы
Лента новостей
-
Итальянская Серия А представила новый логотип турнира
-
В "Локомотиве" и "Крыльях Советов" оценили вероятность подписания Кокорина и Мамаева
-
Роналдо: "Слова о том, что "Барселона" побеждает благодаря Месси - это неуважение к команде"
-
Зидан принял решение оставить Модрича в "Реале"
-
1
В "Реале" придумали способ избавиться от Бэйла
-
1
Роббен может перейти в "Бенфику"
-
"Реал" и "Челси" близки к обмену игроками
-
Одни из лучших футболисток мира позировали в купальниках для известного журнала
-
6
В "Барселоне" уверены в трансфере лучшего молодого игрока мира-2018
-
2
Пять игроков "Ливерпуля" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Сити" не будет покупать полузащитника "Спортинга"
-
Жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Пака, избитого Кокориным
-
"Барселона" собирается купить голкипера летом
-
2
"Барселона" определила двух кандидатов на замену Вальверде
-
Конте почти договорился с грандом Серии А
-
"Дьяволы" в пролёте. Что теперь делать "Манчестер Юнайтед"?
-
Неймар оспорил трёхматчевую дисквалификацию в еврокубках
-
Президент "Урала" заявил о готовности подписать Кокорина и Мамаева
-
1
Источник: "Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Дибалы
-
11
Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15