"Реал" и "Челси" близки к обмену игроками

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" в ближайшее время могут обменяться футболистами, сообщает Marca.

По сведениям издания, нападающий "Челси" Эден Азар отправится в Мадрид, а принадлежащий "Реалу" полузащитник Матео Ковачич останется в английском клубе. При этом королевский клуб заплатит еще около 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Ковачич выступает за "Челси" на правах аренды, провел за клуб 48 матчей и отдал две голевые передачи. На счету 28-летнего Азара 19 голов и 15 результативных передач в 49 поединках.

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