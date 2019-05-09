"Реал" и "Челси" близки к обмену игроками

Теги реал мадридчелсиэден азарматео ковачичтрансферы

"Реал" и "Челси" близки к обмену игроками

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" в ближайшее время могут обменяться футболистами, сообщает Marca.

По сведениям издания, нападающий "Челси" Эден Азар отправится в Мадрид, а принадлежащий "Реалу" полузащитник Матео Ковачич останется в английском клубе. При этом королевский клуб заплатит еще около 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Ковачич выступает за "Челси" на правах аренды, провел за клуб 48 матчей и отдал две голевые передачи. На счету 28-летнего Азара 19 голов и 15 результативных передач в 49 поединках.

Не пропустите: Зидан намерен вернуть Ашрафа из аренды в "Боруссии". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" определила три кандидатуры на усиление атаки

"Барселона" определила три кандидатуры на усиление атаки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов