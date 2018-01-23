"Реал" и "Челси" могут обменяться игроками

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с подписанием следующим летом вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

При этом, как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, в случае, если этот трансфер состоится, в обратном направлении может проследовать коллега по амплуа бельгийца Марко Асенсио. Ожидается, что против такого развития событий будет не против и сам 22-летний игрок "сливочных", не получающий стабильной игровой практики в своем клубе.

Напомним, Азар может изменить принятое им решение по своему будущему. | soccernews.ru