"Реал" и "Челси" могут обменяться игроками

Теги реал мадридчелсиэден азармарко асенсио

"Реал" и "Челси" могут обменяться игрокамиМадридский "Реал" рассматривает вариант с подписанием следующим летом вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

При этом, как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, в случае, если этот трансфер состоится, в обратном направлении может проследовать коллега по амплуа бельгийца Марко Асенсио. Ожидается, что против такого развития событий будет не против и сам 22-летний игрок "сливочных", не получающий стабильной игровой практики в своем клубе.

Напомним, Азар может изменить принятое им решение по своему будущему. | soccernews.ru

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