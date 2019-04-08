"Реал" и "Челси" не могут договориться о трансфере Азара

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"Реал" и "Челси" не могут договориться о трансфере Азара

Мадридский "Реал" активно работает над трансфером вингера "Челси" Эдена Азара, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, королевский клуб проинформировал "синих" о готовности купить звёздного бельгийца за 99 миллионов евро.

Впрочем, "синих" такие условия не устроили и они настаивают на сумме сделки в размере 116 миллионов.

Напомним, что Азар не хочет продлевать контракт с "Челси", который истекает в 2020 году.

Ранее футболист неоднократно заявлял, что мечтает попробовать свои силы в "Реале".

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