"Реал" и "Челси" не могут согласовать сумму компенсации за Куртуа

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"Реал" и "Челси" не могут согласовать сумму компенсации за КуртуаМадридский "Реал" все еще не может договориться с лондонским "Челси" по условиям трансфера голкипера Тибо Куртуа.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб предлагает за 26-летнего вратаря 30 миллионов евро плюс несколько миллионов евро в виде всевозможных бонусов. В свою очередь, "аристократы" намерены выручить с продажи бельгийца 40 миллионов евро единой суммой.

Напомним,  "Реал" намерен подписать вингера дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru

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