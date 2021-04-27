"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов
Фото: Твиттер @realmadrid
В Мадриде завершился первый матч полуфинального противостояния между "Реалом" и "Челси". Игры на такой стадии редко могут побаловать обилием голов - цена ошибки очень высока. Оба главных тренера перед матчем расхваливали соперника, пытаясь усыпить бдительность. Лучше это удалось Томасу Тухелю - его команда начала встречу острее и на 14 минуте, благодаря голу Кристиана Пулишича, смогла выйти вперед. Пропустить гол на своем поле, очевидно, не входил в планы подопечных Зидана и они постарались отыграться максимально быстро. Лучший бомбардир "сливочных" Карим Бензема и в этот раз не подвел. Его точный удар на 29 минуте позволил восстановить равенство. Как не старались обе команды во второй половине встречи забить еще, но счет так и остался равным 1:1.
"Реал" - "Челси" 1:1 (1:1)
Голы: Пулишич, 14 - 1:0, Бензема, 29 - 1:1
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Одриосола, 77), Милитао, Начо, Марсело (Асенсио, 77), Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор (Азар, 66), Модрич, Варан, Бензема (Родриго, 90+2).
"Челси": Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Рюдигер, Тиаго Силва, Чилуэлл, Маунт, Канте, Пулишич (Зиеш, 66), Жоржиньо, Кристенсен, Вернер (Хавертц, 66).
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