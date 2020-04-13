"Реал" и ещё пять клубов охотятся за талантом из "Атлетико"

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"Реал" и ещё пять клубов охотятся за талантом из "Атлетико"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго Рикельме привлёк внимание нескольких европейских клубов.

По информации AS, за перспективным испанцем охотятся "Реал", "Бетис", "Валенсия", "Аякс", ПСВ и "Селтик".

По окончании сезона контракт 20-летнего хавбека с "матрасниками" истекает, поэтому он может уйти в другую команду бесплатно.

Пока Рикельме провёл за основу "Атлетико" всего два матча. Его рыночная стоимость - 2,3 миллиона евро.

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