"Реал" и "Интер" обсуждают громкий обмен полузащитниками

Мадридский "Реал" и миланский "Интер" могут обменяться хавбеками во время одного из ближайших трансферных окон.

По информации Sky Germany, из Испании в Италию может отправиться Иско, а в обратном направлении - Кристиан Эриксен.

Оба футболиста испытывают дефицит игровой практики, поэтому готовы сменить команду.

Рыночная стоимость испанца оценивается в 20 миллионов евро, а датчанина - в 50 миллионов.

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