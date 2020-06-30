"Реал" и "Интер" с марта тайно обсуждали трансфер Хакими

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"Реал" и "Интер" с марта тайно обсуждали трансфер Хакими

Стали известны новые подробности переговоров между "Реалом" и "Интером" касательно трансфера защитника Ашрафа Хакими.

По информации Sky Sport Italia, мадридский и миланский клубы тайно обсуждали возможную сделку ещё с марта.

Сейчас же все детали перехода улажены, сегодня марокканец пройдёт медобследование и официально станет игроком "нерадзурри".

Напомним, что "Интер" заплатит за Хакими 40 миллионов евро плюс бонусы до 5 миллионов. Сам футболист заключит с итальянским грандом контракт до 2025 года.

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