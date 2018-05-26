"Реал" и "Ливерпуль" готовят громкий обмен игроками

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"Реал" и "Ливерпуль" готовят громкий обмен игроками

Финалисты Лиги Чемпионов "Реал" и "Ливерпуль" готовят громкий обмен игроками, сообщает испанская пресса.

Королевский клуб рассчитывает подписать вингера "красных" Мохамеда Салаха, предложив взамен голкипера Кейлора Наваса и солидную денежную компенсацию.

Учитывая проблемы "Ливерпуля" с вратарской позицией, вероятность такого обмена оценивается высоко. 

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