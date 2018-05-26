"Реал" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы на финал Лиги Чемпионов

Мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" объявили стартовые составы на финал Лиги Чемпионов.

Так, по решению Зинедина Зидана и Юргена Клоппа с первых минут на поле выйдут следующие футболисты:

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Вейналдум, Салах, Милнер, Мане, Хендерсон.

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