"Реал" и "Ливерпуль" поборются за Мбаппе
"Реал" и "Ливерпуль" намерены купить нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает L’Équipe.
По сведениям издания, английский и испанский клубы планируют приобрести форварда летом 2021 года. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп общается с окружением футболиста и пытается убедить его перейти в стан мерсисайдцев. "Реал" собирался купить Мбаппе минувшим летом, но планы клуба изменились в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за французский клуб 125 матчей во всех турнирах, забил 91 гол и отдал 51 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: The Times: Мбаппе сообщил ПСЖ о желании покинуть клуб. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18