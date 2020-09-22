"Реал" и "Ливерпуль" поборются за Мбаппе

Теги ливерпульреал мадридпсжкилиан мбаппетрансферы

"Реал" и "Ливерпуль" поборются за Мбаппе

"Реал" и "Ливерпуль" намерены купить нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, английский и испанский клубы планируют приобрести форварда летом 2021 года. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп общается с окружением футболиста и пытается убедить его перейти в стан мерсисайдцев. "Реал" собирался купить Мбаппе минувшим летом, но планы клуба изменились в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за французский клуб 125 матчей во всех турнирах, забил 91 гол и отдал 51 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: The Times: Мбаппе сообщил ПСЖ о желании покинуть клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 сентября

Главные новости дня: 21 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов