"Реал" и "Ливерпуль" поборются за Мбаппе

"Реал" и "Ливерпуль" намерены купить нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, английский и испанский клубы планируют приобрести форварда летом 2021 года. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп общается с окружением футболиста и пытается убедить его перейти в стан мерсисайдцев. "Реал" собирался купить Мбаппе минувшим летом, но планы клуба изменились в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за французский клуб 125 матчей во всех турнирах, забил 91 гол и отдал 51 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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