"Реал" и "Ливерпуль" поспорят за хавбека "Порту"

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"Реал" и "Ливерпуль" поспорят за хавбека "Порту"

Фото твиттер Витиньи

Полузащитник "Порту" Витинья может продолжить карьеру в Англии или Испании, сообщает Defensa Central.

По информации источника, в подписании 22-летнего футболиста заинтересованы "Реал" и "Ливерпуль".

Рыночная стоимость португальца оценивается в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Витинья сыграл за "Порту" 38 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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