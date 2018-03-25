"Реал" и "Ливерпуль" сделали идентичные предложения по Алиссону

Мадридский "Реал" и "Ливерпуль" сделали идентичные предложения по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, оба клуба были готовы заплатить за 25-летнего вратаря "волков" по 60 миллионов евро. Однако итальянцы ответили отказом на поступившие им предложения по бразильцу.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 31 мяч в 37 матчах за "Рому".

Напомним, "Рома" нацелилась на хавбека "Аякса". | soccernews.ru