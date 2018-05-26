"Реал" и "Ливерпуль" в первом тайме голов не забили и потеряли ведущих игроков

Завершился первый тайм финального матча Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". К сожалению, первая половина игры запомнилась, прежде всего, травмами - "красные" потеряли Мохамеда Салаха, а "сливочные" - Дани Карвахаля.

Что касается угроз воротам друг друга, то в этом компоненте команды были примерно равны. Отображает это и счёт на табло - 0:0. Из опасных моментов "Реала" можно выделить удары с острого угла Криштиану Роналду и Начо Фернандеса, а также гол из офсайда Карима Бензема. "Ливерпуль", в свою очередь, может похвастаться опасным выстрелом Трента Александра-Арнольда, с которым справился Кейлор Навас, и опасный выпад Садио Мане, также нейтрализованный костариканским стражем ворот королевского клуба.

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