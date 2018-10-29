"Реал" и Лопетеги поплатятся за сборную Испании: мы предупреждали
Мадридский "Реал" во главе с Хуленом Лопетеги с треском проиграл в Эль Класико (1:5). В итоге, "Реал" упал на 9 место в турнирной таблице, а Лопетеги уже попрощался с футболистами. Видимо, настал час расплаты. Мы предупреждали.
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Летом мадридский "Реал" и Хулен Лопетеги очень жёстко подставили сборную Испании. Королевский клуб во главе с Флорентино Пересом наплевал на интересы национальной команды, преследуя исключительно свои цели (поиск нового тренера) в ситуации, которая не требовала столь скорых решений. А тренер ответил "Реалу" такой же взаимностью, тоже позабыв о том, что здесь и сейчас он - наставник сборной, которая готовится к старту Чемпионата Мира (и имеет неплохие шансы на успех), а не специалист без работы, желающий отыскать место, где его пятая точка будет в тепле.
Что было дальше - мы все прекрасно знаем. О переговорах "Реала" (читай Переса) и Лопетеги, главным посредником в которых выступил капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос (тоже решил усидеть на двух стульях), узнали в Федерации и за два дня до начала мундиаля отправили наставника в отставку. Сборная потеряла и тренера, и атмосферу (если верить инсайдам, коллектив разбился на несколько групп по разному относящихся к произошедшему), закономерно провалившись на турнире в России, а Лопетеги отправился заниматься тем, чем он, видимо, больше всего хотел - рулить "Реалом".
С того времени прошло всего четыре месяца, а футбол уже начал отдавать должок "Реалу" и Лопетеги. Главная игра планеты далеко не всегда справедлива, но нельзя не отметить и тот факт, что в этом виде спорта судьба часто отдает долги тем, кто этого заслуживает. Клуб и наставник летом этого года повели себя мерзко по отношению к главной команде страны, которую они представляют. Пришло время платить за долги, а именно - за провал сборной, которая имела прекрасный состав из ветеранов топ-уровня и мастеровитых молодых игроков, и вполне могла добраться до финала в Москве. Лопетеги с подачи "Реала" разрушил то, что сам же строил два года, а теперь вокруг него рушится ещё недавно грозный королевский клуб. Ирония.
В рамках 9 тура чемпионата Испании "Реал" продлил свою серию без побед до пяти матчей во всех турнирах, установил новый рекорд без голов (480 минут), проиграл три матча кряду впервые с 1990 и, ко всему прочему, приблизил отставку главного тренера. Мы уже писали о проблемах "сливочных", пытаясь найти главные причины их неудач, но с тех пор ситуация стала только хуже. Если ещё месяц назад казалось, что вот-вот ситуация пойдёт на поправку, "Реал" обретёт свою игру под руководством нового наставника и привыкнет играть без Криштиану Роналду. То сейчас уже нет никакой уверенности в том, что Лопетеги контролирует происходящее, знает, что нужно делать и имеет доверие со стороны руководства. Флорентино Перес очень не любит проигрывать и он наверняка осознает, что в провале команды есть и его вина, а потому скорая рокировка на тренерском мостике не исключена.
Несколько лет назад Перес уже менял наставника по ходу сезона, выиграв джек-пот с назначением Зинедина Зидана. Француз не смог прервать доминирование "Барселоны" в чемпионате Испании, но пополнил музей королевского клуба тремя подряд "ушастыми". Флорентино может попробовать повторить этот трюк, только нет никакой гарантии, что в этот раз всё сработает, а не усугубит проблемы. Впереди у "Реала" в рамках Ла Лиги "Эль Класико", но не факт, что к нему будет готовить тот же тренер. "Реал" и Лопетеги нашли друг друга, позабыв о сборной Испании, но теперь складывается впечатление, что им пора платить по счетам.
Игорь Павелко | soccernews.ru
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|Команда
|М
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