"Реал" и "Манчестер Сити" могут перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Реал" и "Манчестер Сити" могут перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Реал" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к французскому форварду мюнхенской "Баварии" Кингсли Коману, сообщает Fussball News.

По сведениям издания, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Коман может сменить клуб, если "Бавария" купит форварда "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Ранее сообщалось, что интерес к Коману проявляет "Барселона".

В нынешнем сезоне 23-летний Коман провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до июля 2023 года.

Не пропустите: "Бавария" оштрафует Комана за выбор автомобиля. | http://soccernews.ru
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