"Реал" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на матч Лиги Чемпионов
"Реал" и "Манчестер Сити" определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич, Иско, Винисиус Жуниор, Бензема
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Менди, Родри, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду Силва, Жезус
Напомним, что поединок между клубами начнется в 23:00 (мск).
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