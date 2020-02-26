"Реал" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на матч Лиги Чемпионов

"Реал" и "Манчестер Сити" определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич, Иско, Винисиус Жуниор, Бензема

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Менди, Родри, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду Силва, Жезус

Напомним, что поединок между клубами начнется в 23:00 (мск).

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