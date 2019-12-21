"Реал" и "Манчестер Сити" поборются за игрока ПСЖ

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"Реал" и "Манчестер Сити" поборются за игрока ПСЖ

Защитник ПСЖ Маркиньос входит в сферу интересов двух европейских грандов, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, на 25-летнего бразильца нацелились мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

Оба клуба внимательно следят за ситуацией с нежеланием футболиста продлевать контракт с парижанами, который истекает в 2022 году.

Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года, сыграл 268 матчей, забил 20 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.

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