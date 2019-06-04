"Реал" и "Манчестер Сити" поборются за "японского Месси"

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"Реал" и "Манчестер Сити" поборются за "японского Месси"

Хавбек "Токио" Такефуса Кубо привлёк внимание двух европейских грандов, сообщает Nikkan Sports.

По информации источника, интерес к 18-летнему футболисту проявляют мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что полузащитник, которого называют "японским Месси", с 2011 по 2015 год занимался в системе "Барселоны".

Контракт Кубо с "Токио" истекает в январе 2020 года. Его стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

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