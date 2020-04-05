"Реал" и "Манчестер Сити" являются главными претендентами на Кейна

Мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к нападающему лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, сообщает Express.

По сведениям издания, "сливочные" и "горожане" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 180 миллионов евро. Сам игрок не прочь сменить клуб, так как сомневается, что сможет бороться за трофеи в его составе.

В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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