"Реал" и "Манчестер Сити" являются главными претендентами на Кейна
Мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к нападающему лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, сообщает Express.
По сведениям издания, "сливочные" и "горожане" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 180 миллионов евро. Сам игрок не прочь сменить клуб, так как сомневается, что сможет бороться за трофеи в его составе.
В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Клопп сообщил "Ливерпулю" свою позицию по возможному трансферу Кейна. | http://soccernews.ru
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18