"Реал" и "Манчестер Сити" заинтересованы в подписании Исака

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"Реал" и "Манчестер Сити" заинтересованы в подписании ИсакаФото: инстаграм Исака/Автор неизвестен

Как сообщает Mundo Deportivo, форвард "Реал Сосьедада" и сборной Швеции Александер Исак может сменить клубную прописку уже этим летом.

По информации источника, шведский нападающий заинтересовал мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

В контракта футболиста прописана сумма отступных в размере 70 миллионов.

Клуб из Сан-Себастьяна намерен продлить контракт с Исаком. Текущее соглашение действует до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Исак сыграл 34 игры в Ла Лиге, в которых сумел забить 17 голов и отдал 2 голевые передачи.

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