"Реал" и "Манчестер Юнайтед" достигли предварительной договоренности по трансферу Хамеса

Мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" достигли предварительной договоренности по трансферу полузащитника "сливочных" Хамеса Родригеса.

Как информирует The Sun, сумма трансфера составит порядка 70 млн евро. Сам игрок согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами" чуть ранее.

В завершившемся сезоне Хамес забил 11 мячей и сделал 13 результативных передач в 33 матчах за "Реал".

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