"Реал" и "Манчестер Юнайтед" достигли предварительной договоренности по трансферу Хамеса

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"Реал" и "Манчестер Юнайтед" достигли предварительной договоренности по трансферу ХамесаМадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" достигли предварительной договоренности по трансферу полузащитника "сливочных" Хамеса Родригеса.

Как информирует The Sun, сумма трансфера составит порядка 70 млн евро. Сам игрок согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами" чуть ранее.

В завершившемся сезоне Хамес забил 11 мячей и сделал 13 результативных передач в 33 матчах за "Реал".

Напомним, "Бешикташ" не отпустит Талиску в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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