Мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться своими ведущими форвардами, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что оба гранда оценивают возможность сделки, по которой на "Сантьяго Бернабеу" отправится Ромелу Лукаку, а на "Олд Траффорд" - Криштиану Роналду. Однако загвоздкой для этого обмена является разница в оценке клубами игроков - "красные дьяволы" оценивают на 50 миллионов евро бельгийца, а "сливочные" - на эту же сумму португальца.

Напомним, Перес оценивает возможность обмена Бэйла на вингера "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru