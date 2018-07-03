"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться своими ведущими форвардами

Теги реал мадридманчестер юнайтедромелу лукакукриштиану роналду

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться своими ведущими форвардамиМадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться своими ведущими форвардами, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что оба гранда оценивают возможность сделки, по которой на "Сантьяго Бернабеу" отправится Ромелу Лукаку, а на "Олд Траффорд" - Криштиану Роналду. Однако загвоздкой для этого обмена является разница в оценке клубами игроков - "красные дьяволы" оценивают на 50 миллионов евро бельгийца, а "сливочные" - на эту же сумму португальца.

Напомним,  Перес оценивает возможность обмена Бэйла на вингера "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов