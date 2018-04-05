"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен

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"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обменМадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен своими игроками, информирует Le 10 Sport.

Как сообщалось ранее, королевский клуб интересуется сразу тремя игроками "красных дьяволов" - голкипером Давидом Де Хеа, полузащитником Полем Погба и вингером Антони Мартиалем. Учитывая нежелание главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуринью расставаться со своими ведущими игроками, "сливочные" рассматривают вариант с включением в сделку по необходимым им игрокам английского гранда кого-то из трех своих футболистов - Гарета Бэйла, Луки Модрича и Тони Крооса.

Напомним, "Реал" готовит новый контракт для Роналду. | soccernews.ru

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Андрей

Нахера крооса

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